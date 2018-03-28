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محافظات

رئيس جامعة الزقازيق: العزل من الوظيفة عقاب من يجبر الطلاب على شراء الكتاب

الأربعاء 28/مارس/2018 - 02:36 ص
صدى البلد
وائل شاهين
ناقش مجلس جامعة الزقازيق أمس برئاسة د. خالد عبد الباري تجاوزات بعض أعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق بالكتاب الجامعي و"الشيت".

وقرر المجلس في جلسته رقم 5002 تكليف عمداء الكليات والوكلاء لشئون التعليم والطلاب بمتابعة هذا الموضوع بكل حزم وإحالة المخالفين للتحقيق فورًا ومنع إجراء أي امتحانات فيما يعرف بـ "الشيت" وإعلان مجالس الكليات والأقسام بذلك وضرورة الاهتمام بمحتوي الكتاب الجامعي.

وأكد د. رئيس الجامعة أن من يتعسف ضد الطلبة ستتخذ معه كل الاجراءات القانونية والتي قد تصل إلي حد العزل من الوظيفة .

ومن جانبه اقترح د. عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن يوجه دعم الكتاب الجامعي الذي يبلغ نحو اثنين ونصف مليون جنيه تصرف من صندوق دعم الخدمات الطلابية إلي مشروع إتاحة المقررات الدراسية إلكترونيا للطلاب وتشكيل لجنة برئاسة د. عبد الحكيم نور الدين وعضوية د.محمد بركة عميد كلية الصيدلة ود. نادية طه عميد كلية التمريض ود. وليد زيدان عميد كلية طب الأسنان لمتابعة الموضوع وتقديم تقرير عن ما مدي انضباط الكليات فيما يتعلق بالكتاب.

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