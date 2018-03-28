رئيس جامعة الزقازيق: العزل من الوظيفة عقاب من يجبر الطلاب على شراء الكتاب

ناقش مجلس جامعة الزقازيق أمس برئاسة د. خالد عبد الباري تجاوزات بعض أعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق بالكتاب الجامعي و"الشيت".





وقرر المجلس في جلسته رقم 5002 تكليف عمداء الكليات والوكلاء لشئون التعليم والطلاب بمتابعة هذا الموضوع بكل حزم وإحالة المخالفين للتحقيق فورًا ومنع إجراء أي امتحانات فيما يعرف بـ "الشيت" وإعلان مجالس الكليات والأقسام بذلك وضرورة الاهتمام بمحتوي الكتاب الجامعي.





وأكد د. رئيس الجامعة أن من يتعسف ضد الطلبة ستتخذ معه كل الاجراءات القانونية والتي قد تصل إلي حد العزل من الوظيفة .



