ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

إقبال ملحوظ على لجان الهرم وفيصل ..صور

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 07:06 م
صدى البلد
عدسة /عمرو سيد
شهدت لجان مدارس منطقة فيصل والهرم مساء اليوم إقبالا ملحوظا من المواطنين للادلاء بأصواتهم وذلك وسط تكثيف أمنى من قبل رجال الجيش والشرطة .

وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم، الثلاثاء، في ثاني أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018، وكان اليوم الأول قد شهد إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءًا من أمس الاثنين 26 مارس وحتى غد الأربعاء 28 مارس، ويتنافس بها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبًا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.
إقبال ملحوظ على لجان الهرم وفيصل ..صور
إقبال ملحوظ على لجان الهرم وفيصل ..صور
إقبال ملحوظ على لجان الهرم وفيصل ..صور
إقبال ملحوظ على لجان الهرم وفيصل ..صور
إقبال ملحوظ على لجان الهرم وفيصل ..صور
إقبال ملحوظ على لجان الهرم وفيصل ..صور
إقبال ملحوظ على لجان الهرم وفيصل ..صور
إقبال ملحوظ على لجان الهرم وفيصل ..صور
إقبال ملحوظ على لجان الهرم وفيصل ..صور
إقبال ملحوظ على لجان الهرم وفيصل ..صور
إقبال ملحوظ على لجان الهرم وفيصل ..صور
إقبال ملحوظ على لجان الهرم وفيصل ..صور
إقبال ملحوظ على لجان الهرم وفيصل ..صور
إقبال ملحوظ على لجان الهرم وفيصل ..صور
إقبال ملحوظ على لجان الهرم وفيصل ..صور
إقبال ملحوظ على لجان الهرم وفيصل ..صور
إقبال ملحوظ على لجان الهرم وفيصل ..صور
إقبال ملحوظ على لجان الهرم وفيصل ..صور
إقبال ملحوظ على لجان الهرم وفيصل ..صور

ترشيحاتنا

لاعب المقاصة أولى صفقات الزمالك فى الصيف

منتخب مصر يرفض إنقاذ نجمه من مأزق امتحانات كلية التجارة

«صدى البلد» ينشر أسرار غرفة عمليات حملة موسى مصطفى موسى.. صور

شاهد.. «محارب» يسجل «هاتريك» ويضيف الهدف الرابع في شباك الفجيرة

قناة وحيدة تنقل لقاء الأهلي أمام فريق «مارادونا» الإماراتي

وفد من الكونجرس يرقص على المزمار البلدى فى انتخابات مصر 2018 .. فيديو وصور

مكرم محمد أحمد: «الأعلى للإعلام» يتقدم باستقالته عقب الإنتخابات الرئاسية.. فيديو

شاهد.. احتفالات وسعادة الناخبين في لجان العجوزة

مشاهدة.. مباراة مصر واليونان بث مباشر

شاهد.. أول صورة للفنانة آمال فريد من داخل المستشفى بعد إجرائها جراحة عاجلة

شيرين رضا تدلي بصوتها في انتخابات الرئاسة

أول تعليق لـ «ميدو» عقب استبعاده من استديو مباراة مصر واليونان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إقبال كبير على مدارس دائرة «عابدين» قبل إغلاق باب التصويت.. صور

رئيس مجلس الدولة يدلى بصوته فى بنها..صور

أطفال إمبابه يلتقطون صورا تذكارية مع دوريات الشرطة .. فيديو وصور

أبو الغيط يدلى بصوته فى مصر الجديدة.. صور

مساعد وزير الداخلية يتفقد لجان «القومية» بالزمالك .. صور

فيديو

أيمن يونس: عصام الحضري حجز مقعده في القائمة المشاركة بالمونديال
اصنعي بنفسك.. إكسسوارات مكتب أنيقة وشيك.. فيديو
مكرم محمد أحمد: «الأعلى للإعلام» يتقدم باستقالته عقب الإنتخابات الرئاسية.. فيديو
مكرم محمد أحمد: الأسرة المصرية ضربت أروع الأمثلة في الوطنية بمشاركتها في الانتخابات.. فيديو
شاهد.. احتفالات وسعادة الناخبين في لجان العجوزة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟