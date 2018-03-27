مساعد وزير الداخلية يتفقد لجان «القومية» بالزمالك .. صور

تفقد اللواء طارق الشنواني مساعد وزير الداخلية لجان بمدرسة القومية المشتركة بالزمالك.



واصطف الناخبون في طابور طويل أمام اللجان بالزمالك، منتظرين الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.



وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم في ثاني أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018، وكان اليوم الأول شهد إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.



وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.



ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.