رجال الجيش يساعدون مسن غير قادر على السير للإدلاء بصوته.. صور

حرص الرجال كبار السن على المشاركة في الانتخابات الرئاسية في اليوم الثاني، حيث شارك رجل مسن للإدلاء بصوته في مدرسة مودرن سكول الزهراء بعين شمس، وهو غير قادر على السير على قدميه.



ساعد القاضي المسؤول عن لجنته الفرعية الرجل المسن على الإدلاء بصوته في الانتخابات حيث أحضرت له ورقة التصويت والحبر لخارج اللجنة، وقام رجال الأمن بحمله على كرسي متحرك ومساعدته في الوصول للجنة والخروج منها.



أكد الحاج محمد عبدالرحيم أنه حرص على المشاركة في الانتخابات رغم مرضه من أجل مصر، ومن أجل استكمال مسيرة التقدم، مشيرًا إلى أن مصر حققت في الوقت الأخير مالم تحققه منذ ٤٥ عاما، فضلا عن الأمن والاستقرار والتقدم والنهضة، التي لم تكن موجود بالفترة الماضية، قائلا: "الحال بقى أحسن كتير وكنا فين وبقينا فين. وشكر الحاج القاضي ورجال الأمن على مساعدته للإدلاء بصوته".



شهدت اللجان الانتخابية بعين شمس إقبالا متوسطًا من قبل الرجال وكبار السن، وذلك في الساعات الأولى من بدء اليوم الثاني من عملية التصويت، حيث شارك في الانتخابات العديد من المسنين.



وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها لاستقبال الناخبين في التاسعة من صباح اليوم، في ثاني أيام الانتخابات.



