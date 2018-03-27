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محافظات

إقبال على التصويت في لجان الفيوم .. وهتافات «تحيا مصر» وكراس متحركة لنقل كبار السن.. فيديو

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 05:36 م
صدى البلد
شهدت لجان محافظة الفيوم إقبالا من المواطنين وخاصة السيدات وكبار السن على التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2018.

وقدم رجال الأمن مختلف الخدمات للتيسير على الناخبين، حيث توافرت الكراسي المتحركة لنقل كبار السن وذوي القدرات الخاصة، فيما احتشد عدد من الناخبين مرددين هتافات : " تحيا مصر"، مؤكدين أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وكانت اللجان فتحت أبوابها صباح اليوم في ثاني أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018 . وكان اليوم الأول شهد إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.

وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الإقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر. ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.

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