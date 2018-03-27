شكوي من 80 عجوزًا بدار مسنين في الاسكندرية يطلبون التصويت في الانتخابات

رصدت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، اتصال المسن سمير محمود النزيل في دار أحمس خليفة لرعاية المسنين في عزبة سعد في حي شرق بالإسكندرية والذي أفاد بوجود ٨٠ مواطنا تقريبًا من نزلاء الدار يرغبون في الإدلاء بأصواتهم ولا توجد وسيلة مواصلات قادرة على المرور بالمقار الانتخابية الخاصة بكل فرد.



وأعطي اللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية توجيهات بتوفير وسائل المواصلات اللازمة لهم وقامت محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية لتدبير أتوبيسين لمرافقة النزلاء بالدار للإدلاء بأصواتهم واعادتهم الى دار المسنين مرة اخرى.