ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

شكوي من 80 عجوزًا بدار مسنين في الاسكندرية يطلبون التصويت في الانتخابات

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 05:34 م
صدى البلد
ايمان البكش وعمرو ممدوح
رصدت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، اتصال المسن سمير محمود النزيل في دار أحمس خليفة لرعاية المسنين في عزبة سعد في حي شرق بالإسكندرية والذي أفاد بوجود ٨٠ مواطنا تقريبًا من نزلاء الدار يرغبون في الإدلاء بأصواتهم ولا توجد وسيلة مواصلات قادرة على المرور بالمقار الانتخابية الخاصة بكل فرد.

وأعطي اللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية توجيهات بتوفير وسائل المواصلات اللازمة لهم وقامت محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية لتدبير أتوبيسين لمرافقة النزلاء بالدار للإدلاء بأصواتهم واعادتهم الى دار المسنين مرة اخرى.

ترشيحاتنا

كبير المراسلين الأجانب: إقبال جيد في انتخابات مصر 2018.. فيديو

الصحة: حالة وفاة و55 إصابة حصيلة الانتخابات حتى الآن

هكذا هنأ عمرو يوسف زوجته كندة علوش بعيد ميلادها

الأمين العام للجامعة العربية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمصر الجديدة.. فيديو

نجم الأهلى مفاجأة كوبر فى تشكيل المنتخب أمام اليونان

قرار عاجل من المنتخب الوطنى بشأن الانتخابات الرئاسية

اللجنة المنظمة تقرر تأجيل إذاعة مباراة الأهلي والفجيرة

الأزهر: يجوز للأب أن يأخذ من مال ابنه ما شاء بـ«شروط»

«الوطنية للانتخابات» توضح حقيقة فرض الغرامة على من لا يدلي بصوته.. فيديو

شاهد... «محارب» يحرز هدفا عالميا للأهلي في ودية الفجيرة

شيرين رضا تدلي بصوتها في انتخابات الرئاسة

تعرف على موعد مباراة الأهلي وفريق "مارادونا" الإماراتي والقنوات الناقلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبو الغيط يدلى بصوته فى مصر الجديدة.. صور

مساعد وزير الداخلية يتفقد لجان «القومية» بالزمالك .. صور

ناخبة: «بصمت لك بالعشرة يا سيسي».. فيديو وصور

«رغم عجزه» .. مواطن على كرسى متحرك يصر على الإدلاء بصوته بالمعصرة

محمد زيدان يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية.. فيديو وصور

فيديو

«البدري» يقسو على «أسطورة الأرجنتين» برباعية على أرض الإمارات.. فيديو
قائد المنطقة المركزية يتفقد لجان مصر الجديدة.. فيديو
أبوالغيط: 50 عضوا من الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات في 14 محافظة.. فيديو
شاهد.. «محارب» يسجل «هاتريك» ويضيف الهدف الرابع في شباك الفجيرة
الأمين العام للجامعة العربية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمصر الجديدة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟