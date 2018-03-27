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فكر دينى

علي جمعة: «أتحدى أن يكون 1% من طلاب الأزهر منتمون لجماعة الإخوان»

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 05:42 م
صدى البلد
محمد شحتة
أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن جامعة الأزهر بها نصف مليون طالب وطالبة، قائلا "أتحدى أن يكون 1% من هؤلاء الطلاب منتمى لجماعة الإخوان".

وقال "جمعة"، فى لقائه على فضائية "سى بى سى"، أن المنتمين لهذا التنظيم لا يتعدى أن يكون 500 طالب فقط، منوها أننا نحزن ونأسف لطالب دخل الأزهر وتعلم مناهجه وبعد ذلك غرر به كما غرر العامة، منوها أن هذا التنظيم لديه من الإمكانات ما يساعده على التأثير على الشباب والإفساد فى الأرض وتشويه صورة الإسلام.

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