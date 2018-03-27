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أخبار البلد

الزناتي: رحلة عمرة جديدة بالتقسيط لأعضاء نقابة الصحفيين

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 05:42 م
حسين الزناتى السكرتير
حسين الزناتى السكرتير العام المساعد بنقابةالصحفيين
عبدالوكيل ابوالقاسم
أعلن حسين الزناتى السكرتير العام المساعد بنقابة الصحفيين المشرف على لجنة الحج والعمرة عن تنظيم رحلة جديدة للعمرة بالتقسيط ، خدمة لأعضاء النقابة بعد الانتهاء من إجراءات الرحلة الأولى.

وأوضح الزناتى أن برنامج العمرة للرحلة سيكون بفنادق خمس نجوم فى مكة المكرمة والمدينة المنورة وستكون لمدة عشرة أيام تسع ليال وستكون العودة من مطار المدينة المنورة ، وأنه تم اختيار افضل العروض المتقدمة على مستوى الخدمة والأسعار، وستكون الرحلة فى الفترة من ١ إلى ١٥ مايو المقبل. 

وعن إجراءات التقسيط أوضح الزناتى أن الزملاء الراغبين فى التقسيط يدفعون نصف القيمة المحددة للعمرة ، بينما يتم نصف القيمة الاخرى على ٦ أشهر بدون أية فوائد خصمًا من البدل للزملاء الذين يحصلون على بدلهم من النقابة او خصمًا من المرتب للزملاء بالصحف القومية، أو من المعاش للزملاء ذوى المعاشات. 

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تتم عبر مسئول لجنة الحج بالنقابة الزميل عصام عبد المنعم.

وعن أسعار العمرة التي ستكون بمستوى ٥ نجوم قال الزناتى إنها ١٥ألفا و550 جنيهًا فى الغرفة الرباعية، و١٦ألفا و500 جنيه فى الغرفة الثلاثية ويستمر الحجز بالنقابة حتى ٥ أبريل المقبل.

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