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أخبار البلد

لليوم الثاني.. أهالي شمال سيناء يتحدون الإرهاب ويشاركون في انتخابات الرئاسة.. صور

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 05:42 م
صدى البلد
محمد إبراهيم
توافدت أعداد غفيرة من مواطني وأهالي شمال سيناء إلي اللجان، لليوم الثاني علي التوالي، من أجل التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية، متحدين الظروف الأمنية والإرهاب ، وضاربين أروع الأمثلة في الوطنية وحب الوطن.

وازداد توفد المواطنين الي لجان محافظة شمال وتلاحظ تواجد عدد كبير من الشباب الذي يقوم باستخراج الأسماء للناخبين قبل دخولهم اللجان للتسهيل عليهم في عملية التصويت، حيث سجلت نسب الحضور في لجان أبو صقل وعباس صالح بضاحية السلام والفواخرية ومجمع المدارس بالعريش حضورا ملحوظا للناخبين.

وسجلت لجان بئر العبد وسالمانة ورمانة وحي الكوثر حضورا مكثفا من جانب الناخبين لبث رسالة للعالم بان أبناء سيناء يقفون مع قيادتهم من أجل مصلحة الوطن.

وقال مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة علاء الدين عطوة - في تصريح اليوم الثلاثاء - إنه تم تخصيص 13 حافلة لنقل المواطنين من أبناء الشيخ زويد ورفح المقيمين في العريش إلى مدينة الشيخ زويد ومدينة رفح للإدلاء بأصواتهم في اللجان الانتخابية التابعين لها وإعادتهم مرة أخرى إلى أماكن إقامتهم في العريش.
لليوم الثاني.. أهالي شمال سيناء يتحدون الإرهاب ويشاركون في انتخابات الرئاسة.. صور
لليوم الثاني.. أهالي شمال سيناء يتحدون الإرهاب ويشاركون في انتخابات الرئاسة.. صور
لليوم الثاني.. أهالي شمال سيناء يتحدون الإرهاب ويشاركون في انتخابات الرئاسة.. صور
لليوم الثاني.. أهالي شمال سيناء يتحدون الإرهاب ويشاركون في انتخابات الرئاسة.. صور
لليوم الثاني.. أهالي شمال سيناء يتحدون الإرهاب ويشاركون في انتخابات الرئاسة.. صور
لليوم الثاني.. أهالي شمال سيناء يتحدون الإرهاب ويشاركون في انتخابات الرئاسة.. صور
لليوم الثاني.. أهالي شمال سيناء يتحدون الإرهاب ويشاركون في انتخابات الرئاسة.. صور
لليوم الثاني.. أهالي شمال سيناء يتحدون الإرهاب ويشاركون في انتخابات الرئاسة.. صور
لليوم الثاني.. أهالي شمال سيناء يتحدون الإرهاب ويشاركون في انتخابات الرئاسة.. صور
لليوم الثاني.. أهالي شمال سيناء يتحدون الإرهاب ويشاركون في انتخابات الرئاسة.. صور
لليوم الثاني.. أهالي شمال سيناء يتحدون الإرهاب ويشاركون في انتخابات الرئاسة.. صور
لليوم الثاني.. أهالي شمال سيناء يتحدون الإرهاب ويشاركون في انتخابات الرئاسة.. صور
لليوم الثاني.. أهالي شمال سيناء يتحدون الإرهاب ويشاركون في انتخابات الرئاسة.. صور
لليوم الثاني.. أهالي شمال سيناء يتحدون الإرهاب ويشاركون في انتخابات الرئاسة.. صور
لليوم الثاني.. أهالي شمال سيناء يتحدون الإرهاب ويشاركون في انتخابات الرئاسة.. صور
لليوم الثاني.. أهالي شمال سيناء يتحدون الإرهاب ويشاركون في انتخابات الرئاسة.. صور
لليوم الثاني.. أهالي شمال سيناء يتحدون الإرهاب ويشاركون في انتخابات الرئاسة.. صور
لليوم الثاني.. أهالي شمال سيناء يتحدون الإرهاب ويشاركون في انتخابات الرئاسة.. صور
لليوم الثاني.. أهالي شمال سيناء يتحدون الإرهاب ويشاركون في انتخابات الرئاسة.. صور
لليوم الثاني.. أهالي شمال سيناء يتحدون الإرهاب ويشاركون في انتخابات الرئاسة.. صور
لليوم الثاني.. أهالي شمال سيناء يتحدون الإرهاب ويشاركون في انتخابات الرئاسة.. صور
لليوم الثاني.. أهالي شمال سيناء يتحدون الإرهاب ويشاركون في انتخابات الرئاسة.. صور
لليوم الثاني.. أهالي شمال سيناء يتحدون الإرهاب ويشاركون في انتخابات الرئاسة.. صور
لليوم الثاني.. أهالي شمال سيناء يتحدون الإرهاب ويشاركون في انتخابات الرئاسة.. صور
لليوم الثاني.. أهالي شمال سيناء يتحدون الإرهاب ويشاركون في انتخابات الرئاسة.. صور
لليوم الثاني.. أهالي شمال سيناء يتحدون الإرهاب ويشاركون في انتخابات الرئاسة.. صور
لليوم الثاني.. أهالي شمال سيناء يتحدون الإرهاب ويشاركون في انتخابات الرئاسة.. صور
لليوم الثاني.. أهالي شمال سيناء يتحدون الإرهاب ويشاركون في انتخابات الرئاسة.. صور

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