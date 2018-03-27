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محافظات

محافظ الإسكندرية يشكر النجدة لنقلها مسنة للجنتها للإدلاء بصوتها

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 05:47 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
طارق موسى
شدد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية على كافة المسئولين بتسهيل الإجراءات للناخبين ، وحل الشكاوى الواردة بخصوص العملية الانتخابية في الحال.

ووجه المحافظ الشكر لرجال النجدة لسرعة استجابتهم لشكوى سيدة مسنة واتصالهم على الفور بقسم شرطة كرموز وتوفير سيارة إسعاف ونقلها للجنتها ، كما وجه الشكر للقاضي المشرف على اللجنة لتسهيل إجراء الانتخاب للناخبة ، والتحرك فورا لسيارة الإسعاف خارج اللجنة بمصاحبة الموظفين المختصين لتسجيل البيانات وتسهيل إدلائها بصوتها بسهولة ويسر .

كانت عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية بمحافظة الإسكندرية قد شهدت إقبالا جيدا من قبل الناخبين فى اليوم الأول منذ بدء عملية التصويت فى تمام الساعة التاسعة صباحا وحتى نهايتها، حيث انتظم الناخبين فى طوابير امتدت عشرات المرات أما اللجان قبل بدء عملية التصويت انتظارا لبدء التصويت والتى شهدت إقبالا متزايدا خاصة من كبار السن والسيدات.

وقامت قوات الأمن بتخصيص ممر خاص لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن تسهيلا عليهم اثناء مشاركتهم فى عملية التصويت ، كما وفرت كراسى متحركة لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة لمقار لجانهم للمشاركة فى عملية التصويت ، وشهدت اللجنة الانتخابية المنعقدة بمدرسة الإسكندرية الثانوية بنات بمحطة الرمل التى تضم اللجان الفرعية رقم ١٠ و ١١ إقبالا كبيرا من قبل الناخبين المقيدين بكشوف اللجنة .

وشهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الاسكندرية تشديدات أمنية مكثفة من قبل رجال القوات المسلحة والشرطة ، بالتزامن مع بدء التصويت فى اليوم الأول للانتخابات الرئاسية التى تبدأ فى تمام التاسعة صباحا ، حيث تم عمل حرم أمنى لمسافات كافية أمام أبواب اللجان الفرعية للتصويت استعدادا لاستقبال المصوتين .

وتضم محافظة الإسكندرية، عدد 18 لجنة عامة ، 681 لجنة فرعية و 407 مراكز انتخابية، بإجمالي ناخبين بالمحافظة يبلغ عددهم 3 ملايين و834 ألفا و698 ناخبا .

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