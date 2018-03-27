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محافظات

محافظ المنيا يتفقد لجان ومقرات الانتخابات بملوي وديرمواس.. صور

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 05:35 م
صدى البلد
ايمن يونس
تفقد عصام البديوي محافظ المنيا عددا من اللجان والمقار الانتخابية بمركزي ملوي وديرمواس حيث اطمأن على سير الانتخابات الرئاسية التي انطلقت أمس الاثنين.

رافق المحافظ، إبراهيم العربي رئيس مركز ملوي وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية حيث شملت الجولة تفقد اللجان الانتخابية بكل من مدرسة الشهيد محمد حامد الإعدادية بنات ومدرسة السادات الإعدادية بنين ومدرسة ملوي الثانوية بنات ومدرسة ملوي بنات الابتدائية ومدرسة ملوي الثانوية الزخرفية بنات والمدرسة الإعدادية المشتركة بقرية المعصرة ومدرسة معصرة ملوي الثانوية المشتركة.

كما تفقد المحافظ يرافقه على غلاب رئيس مدينة ديرمواس، مقر اللجان الانتخابية بمدرسة ديرمواس الثانوية الصناعية بنين، ومدرسة الاتحاد الإعدادية، ومدرسة عبد الباقي هندي الابتدائية الحديثة بقرية بني عمران، ومدرسة الإعدادية الحديثة بقرية الحسايبة.

هذا وقد انتظمت عملية التصويت بجميع اللجان البالغ عددها 715 لجنة انتخابية بمراكز المحافظة التسع، حيث فتحت اللجان أبوابها منذ التاسعة صباح اليوم لاستقبال الناخبين.

ويبلغ عدد اللجان العامة 13 لجنة بإجمالي 586 مركز انتخابي وبإجمالي لجان فرعية يبلغ عددها 715 لجنة انتخابية، موزعين على 550 لجنة بمؤسسات تابعة للتربية والتعليم و3 محليات و17 صحة و14 أزهر و2 زراعة داخل المحافظة.
محافظ المنيا يتفقد لجان ومقرات الانتخابات بملوي وديرمواس.. صور
محافظ المنيا يتفقد لجان ومقرات الانتخابات بملوي وديرمواس.. صور
محافظ المنيا يتفقد لجان ومقرات الانتخابات بملوي وديرمواس.. صور

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