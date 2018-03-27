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مدير أمن الغربية يتفقد لجان التصويت في الانتخابات ويشدد على الانضباط.. صور

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 05:36 م
مدير أمن الغربية
مدير أمن الغربية يتفقد لجان التصويت فى إنتخابات رئاسة
محمد عبد الخالق
تفقد اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، اليوم الثلاثاء، خدمات تأمين مقار اللجان الانتخابية بنطاق المديرية على الرغم من وفاة شقيقه خلال اليومين الماضيين.

ونبه مدير الأمن بحسن معاملة المواطنين والتنبيه عليهم بكافة التعليمات المستديمة، وأن تكون مشاركتهم مشاركة إيجابية وبصورة تفخر بها وزارة الداخلية.

وشدد مدير الأمن على التأمين للعملية الانتخابية واليقظة التامة ومساعدة كبار السن على الوصول للجان الانتخابات بكل سهولة ويسر ومرعاة الحرم الآمن للجان الانتخابية، وتوسيع دائرة الاشتباه والتأكد من الأشخاص المترددة على المقار الانتخابية تنفيذا لتعليمات الوزارة.

وشدد مدير الأمن على التصدي لكافة أنواع الخروج على الشرعية القانونية أو محاولة إفساد سير اللجان الانتخابية بكل حسم وحزم، مع توفير كافة الإمكانيات لتمر العملية الانتخابية بسلام.

ووزع مدير الأمن ( مياه - علم مصر ) علي المواطنين أمام اللجان لمشاركة المواطنين فرحتهم بعرس الانتخابات الرئاسية.

كما أوضح مدير الأمن ضرورة اليقظة والانتباه أثناء تأمين اللجان وكذا التعاون الكامل مع عناصر القوات المسلحة، في عملية التأمين، كما شدد على قيام الجميع بتسهيل وتيسير العملية الانتخابية على المواطنين.

ووجه مدير الأمن الضباط المعينين بالخدمات توفير أفضل سبل التيسير ومساعدة الناخبين خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة خلال قيامهم بالإدلاء بأصواتهم.
مدير أمن الغربية يتفقد لجان التصويت في الانتخابات ويشدد على الانضباط.. صور
مدير أمن الغربية يتفقد لجان التصويت في الانتخابات ويشدد على الانضباط.. صور
مدير أمن الغربية يتفقد لجان التصويت في الانتخابات ويشدد على الانضباط.. صور
مدير أمن الغربية يتفقد لجان التصويت في الانتخابات ويشدد على الانضباط.. صور
مدير أمن الغربية يتفقد لجان التصويت في الانتخابات ويشدد على الانضباط.. صور

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