مسنة بـ "الداخلة" تحصل على عمرة مجانية من أمام إحدى لجان الإقتراع

حصلت السيدة عواطف أحمد موسي خلال القرعة العلنية الجزئية التي أجرتها ونفذتها الجمعية الشرعية بمركز الداخلة أمام المواطنين وشهدها اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أثناء جولته التفقدية صباح اليوم للوقوف على سير العملية الانتخابية بمركز الداخلة.



صرح بذلك كمال إبراهيم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة والذي أكد بأن القرعة أجريت على أحد صناديق اللجان الانتخابية بنادي الداخلة الرياضي وأمام المواطنين، وذلك حسب ما نشرته الصفحة الرسمية للوادى الجديد على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.



وأوضح إبراهيم بأن تلك الرحلات المقدمة تأتي في إطار منحة من أحد رجال الأعمال وعددها 150 رحلة عمرة للمواطنين الناخبين الذين شاركوا بأصواتهم خلال فعاليات الانتخابات الرئاسية التي بدأت أعمالها أمس وتستمر حتى غدا الأربعاء 28 /3 /2018 مضيفا بأنه سوف يتم استكمال القرعة على باقي الرحلات بعد إنتهاء العملية الانتخابية بالمحافظة مؤكدا بأن الهدف منها هو حث المواطنين علي المشاركة الإيجابية في الانتخابات الجارية.