ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

لن تصدق فوائد الحب في الحمل والولادة

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 05:41 م
حمل وولادة
حمل وولادة
اسماء محمد
قال الدكتور عمرو شرف الدين، استشارى الهرمونات بتتحكم فى مختلف مراحل الحمل تتغير مستوياتها من مرحلة لأخرى لتجهيز الجسم لوصول المولود الجديد وتتحكم الهرمونات في عملية الولادة والفترة التي تلي الولادة، ومن أشهر الهرمونات التي تعلب دورًا رئيسًا وفعالًا في عملية الولادة هرمون الأوكسيتوسين (هرمون الحب) حيث يطلقه مخ الإنسان عن طريق الغدة النخامية إلى مجرى الدم.

وأضاف "شرف" يلعب هرمون الأوكسيتوسين دور مهم في تيسير عملية الولادة حيث يحفز انقباضات الرحم، والتي بدورها تحفز توسع عنق الرحم، يسهل إفراز حليب الثدي، يقوي رابطة الأم بالطفل، يحفز شعور الأمومة بعد الولادة مباشرةً، يقلل من دم النفاس، حيث ترتفع مستوياته نتيجة للرضاعة مما يحفز انقباضات الرحم التي تعمل على غلق الأوعية الدموية، يساعد على التئام موضع المشيمة في الرحم.

ترشيحاتنا

نجم الأهلى مفاجأة كوبر فى تشكيل المنتخب أمام اليونان

محمود الليثى يلتقط صورا تذكارية مع الشرطة بالسيدة زينب

الأعلى للإعلام يوقف برنامج ملعب الشريف لمدة شهر

شاهد.. أول فيديو يكشف كيفية تسميم الجاسوس الروسي في بريطانيا

داليا البحيري تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية.. فيديو وصور

شاهد.. هدف رائع لمحمد صلاح وعمره 12 عاما أثناء مشاركته في إحدى الدورات

«الوطنية للانتخابات» توضح حقيقة فرض الغرامة على من لا يدلي بصوته.. فيديو

أزمة الفيديو المسرب تطيح بمدير الإدارة الهندسية بقنوات أون تي في

شاهد.. «محارب» يسجل «هاتريك» ويضيف الهدف الرابع في شباك الفجيرة

المتحدث باسم الأهلي يكشف تفاصيل رحلة «الخطيب» العلاجية

وفد من الكونجرس يرقص على المزمار البلدى فى انتخابات مصر 2018 .. فيديو وصور

نائب رئيس نادى الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لـ "مرتضى منصور"

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبو الغيط يدلى بصوته فى مصر الجديدة.. صور

مساعد وزير الداخلية يتفقد لجان «القومية» بالزمالك .. صور

ناخبة: «بصمت لك بالعشرة يا سيسي».. فيديو وصور

«رغم عجزه» .. مواطن على كرسى متحرك يصر على الإدلاء بصوته بالمعصرة

محمد زيدان يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية.. فيديو وصور

فيديو

قائد المنطقة المركزية يتفقد لجان مصر الجديدة.. فيديو
أبوالغيط: 50 عضوا من الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات في 14 محافظة.. فيديو
شاهد.. «محارب» يسجل «هاتريك» ويضيف الهدف الرابع في شباك الفجيرة
الأمين العام للجامعة العربية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمصر الجديدة.. فيديو
شاهد.. الفجيرة يقلص الفارق ويسجل هدفا في شباك الأهلي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟