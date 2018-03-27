لن تصدق فوائد الحب في الحمل والولادة

قال الدكتور عمرو شرف الدين، استشارى الهرمونات بتتحكم فى مختلف مراحل الحمل تتغير مستوياتها من مرحلة لأخرى لتجهيز الجسم لوصول المولود الجديد وتتحكم الهرمونات في عملية الولادة والفترة التي تلي الولادة، ومن أشهر الهرمونات التي تعلب دورًا رئيسًا وفعالًا في عملية الولادة هرمون الأوكسيتوسين (هرمون الحب) حيث يطلقه مخ الإنسان عن طريق الغدة النخامية إلى مجرى الدم.



وأضاف "شرف" يلعب هرمون الأوكسيتوسين دور مهم في تيسير عملية الولادة حيث يحفز انقباضات الرحم، والتي بدورها تحفز توسع عنق الرحم، يسهل إفراز حليب الثدي، يقوي رابطة الأم بالطفل، يحفز شعور الأمومة بعد الولادة مباشرةً، يقلل من دم النفاس، حيث ترتفع مستوياته نتيجة للرضاعة مما يحفز انقباضات الرحم التي تعمل على غلق الأوعية الدموية، يساعد على التئام موضع المشيمة في الرحم.

