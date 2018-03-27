أبوالغيط: 50 عضوا من الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات في 14 محافظة.. فيديو

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الجامعة العربية شكلت 14 فريق عمل مكون من 50 عضوا لمراقبة الانتخابات الرئاسية وتعمل على مراقبة الانتخابات الرئاسية في 14 محافظة.



وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية، أن غرفة عمليات جامعة الدول العربية أصدرت تقرير إيجابي للغاية عن اليوم الأول فيما يتعلق بالمشاركة والشفافية التي تمت بها العملية الانتخابية.



وحث أبوالغيط، أفراد الشعب المصري على المشاركة في تلك الانتخابات والحضور والمساهمة والاختيار، مشيرا إلى أن الاختيار في تلك الانتخابات يعني اختيار للمستقبل خاصة وأن الجميع ينشد أن تكون السنوات الأربع القادمة في نفس حماس السنوات الأربع الماضية.



وأشار إلى أن المتابعين من الجامعة العربية يتابعون العملية الإنتخابية بكل إيجابياتها وسلبياتها، ولم يتم رصد سلبيات وفي حال رصد أي سلبيات لن تتأخر الجامعة العربية في تقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات.

