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أخبار البلد

المركز المصري يناقش حرية الصحافة.. الخميس

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 05:38 م
المركز المصري لدراسات
المركز المصري لدراسات السياسات العامة
عبدالوكيل ابوالقاسم
يعقد المركز المصري لدراسات السياسات العامة مؤتمر صحفي بعنوان "نظرة علي مناخ حرية الصحافة والإعلام في مصر عام 2017" وذلك يوم الخميس بمقر المركز .

وقام المركز المصري بإصدار رصد شهري على مدار عام 2017 لرصد حالة الحريات المتعلقة بالصحافة والإعلام، ويتناول الرصد مؤشرات تتعلق بحرية النشر والتعبير،و الحماية القانونية للصحفيين و تقييم المجالس الوطنية المُشرِفة على الصحافة والإعلام، وأيضا دور الصحافة في محاربة الإرهاب.

يذكر أنه تم عرض تلك التقارير في لقاءات عامة باستضافة نواب برلمانين وممثلين من نقابة الصحفيين وعدد من الصحف القومية والخاصة لعرض مواقفهم وآرائهم حول حرية الصحافة في مصر.

ويقوم المركز المصري لدراسات السياسات العامة خلال المؤتمر بعرض شامل لحالة حرية الصحافة والإعلام بعام 2017 من خلال التقرير السنوي لحرية الصحافة والإعلام في مصر لعام 2017 " الذي يصف تطور حالة الحريات للصحافة والإعلام وما شابها من إيجابيات وسلبيات خلال العام الماضي ،وذلك بحضور ممثلين من المركز المصري، نقابة الصحفيين، صحف قومية ومنظمات تدعم حرية الصحافة والإعلام.

ويتحدث فى المؤتمر الباحث أحمد أبو المجد، باحث ببرنامجى الحريات الفردية وسيادة القانون بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة ، وعادل صبرى، رئيس تحرير موقع مصر العربية، ود/ محمود سليمان علم الدين، أستاذ الصحافة بإعلام القاهرة و عضو الهيئة الوطنية للصحافة.  

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