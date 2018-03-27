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فن

خالد عجاج يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 05:48 م
صدى البلد
أحمد البهي
أدلى الفنان خالد عجاج بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2018 فى ثانى أيام التصويت الذي انطلق أمس ويستمر حتى غد الأربعاء، وحرص على التقاط الصور التذكارية مع الجمهور والمجندين.

وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم في ثاني أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018، وكان اليوم الأول شهد إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و 367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الإقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر، ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.

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