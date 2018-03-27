إقبال مكثف بلجنة الدكتور أحمد جويلي بقرية نكلا بإيتاي البارود.. صور

شهدت لجنتي مدرسة الدكتور أحمد جويلي الابتدائية التابعة للإدارة التعليمية بمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، قبل قليل إقبال كثيف من السيدات للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية .



وقال المستشار محمد أمين أبو عرام , رئيس اللجنة الفرعية رقم 65، أن الإقبال في تزايد وهو ما يعكس الحس الوطني لدي الناخبين و رغبتهم في المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا علي تسهيل كافة السبل أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات .



وأكد رئيس اللجنة، علي عدم وجود خروج عن العملية الانتخابية، مشيدا برجال القوات المسلحة و الشرطة في تأمين العملية الانتخابية.



وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها أمام الناخبين باللجان الانتخابية بمحافظة البحيرة، في موعدها المحدد التاسعة صباحًا لبدء التصويت فى الانتخابات الرئاسية في يومها الثاني.



وتجرى الانتخابات الرئاسية، لمدة 3 أيام، بدءً من امس الاثنين حتى غدا الأربعاء المقبل بجميع محافظات مصر، ويصوت في الانتخابات 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبًا.



ويدلي 3 ملايين و711 ألفا و694 ناخبًا وناخبة بمحافظة البحيرة، بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، التي يتنافس عليها المرشحان عبدالفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى، أمام 885 لجنة موزعة على 716 مركزًا انتخابيًا.



ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية علي مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.