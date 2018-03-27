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أخبار البلد

رئيس الوزراء يجري اتصالا بالمحافظين للاطمئنان على سير العملية الانتخابية

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 05:45 م
صدى البلد
محمود مطاوع
في اليوم الثاني من بداية الانتخابات الرئاسية، واصل رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، إجراء اتصالاته عبر شبكة الفيديو كونفرانس مع عدد من المحافظين من غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء لمتابعة سير العملية الانتخابية.

واطمأن رئيس الوزراء على انتظام سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر، موجهًا السادة المحافظين بضرورة استمرار التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بسير العملية الانتخابية والمتابعة الميدانية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين.

وأشاد رئيس الوزراء بالمواطنين الذين أدلوا بأصواتهم حتى الأن، معبرًا عن تقديره على تمسكهم بممارسة حقهم الدستوري في اختيار رئيسهم ودورهم الإيجابي في بناء الدولة. وقد جدد رئيس الوزراء دعوته للمواطنين للمشاركة والإدلاء بأصواتهم تعبيرًا عن اختياراتهم بحرية تامة باعتباره واجبًا وطنيًا وحقًا لا يجب التخلي عنه.

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