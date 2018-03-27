محافظ قنا ومساعد قائد الجيش الثالث الميدانى يتفقدان سير العملية الانتخابية.. فيديو وصور

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا واللواء أ.ح صلاح محمد عبدالحفيظ مساعد قائد الجيش الثالث الميدانى والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى عدد من اللجان بمدينة قنا لمتابعة سير العملية الإنتخابية.



بدأ الهجان، جولته بتفقد لجنة المعهد النموذجى الأزهرى بقنا ولجنة مدرسة الشهيد بحبح عبد الحليم عباس الابتدائية المشتركة بالطويرات ثم لجنتى مدرسة الابتدائية المشتركة ومجمع الوحدة بقرية المحروسة ولجنتى مدرسة الإعدادية المشتركة والمدرسة الابتدائية المشتركة بقرية الترامسة.



وأعرب الهجان، عن سعادته بالمشاركة الفعالة لمواطنى قنا فى ثانى أيام التصويت، مشيرًا إلى أن المشاركة شملت كافة الفئات والأعمار من الشباب والرجال والسيدات وكبار السن مما يعكس ارتفاع الوعى لدى أبناء قنا بأهمية المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية وحرصهم على ممارسة حقهم الدستورى في الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيسهم المقبل من اجل مواجهة التحديات واستكمال مسيرة التنمية.



وأكد الهجان، أن مديرية أمن قنا بالتعاون مع القوات المسلحة وضعت خطة لتأمين مقار اللجان الإنتخابية لتحقيق أقصى درجات الأمان للمواطنين موجها بضرورة الالتزام بالقواعد والإجراءات التأمينية مع مراعاة حسن معاملة المواطنين وجمهور الناخبين لدى ممارستهم حقهم الإنتخابى لضمان سير العملية الانتخابية فى أمان وانتظام ودعا المحافظ جموع المواطنين ممن لهم حق التصويت بالنزول والمشاركة الايجابية فى الانتخابات.