سيارات تجوب شوارع الدقي لحث المواطنين علي المشاركة في الانتخابات.. فيديو

جابت شوارع الدقي، إحدى السيارات مجهزة بمكبرات الصوت، حاملة علم مصر، وتم ترديد الأغاني الوطنية والحماسية، تحث الناخبين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية مرددين بعض الهتافات والأهازيج الوطنية، مؤكدين إنه لا صوت يعلو فوق صوت وإرادة المصريين.



فتحت اللجان أبوابها صباح اليوم في ثاني أيام التصويت، وكان اليوم الأول شهد إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.



وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الإثنين 26 مارس وحتى غد، ويتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.



يبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و 367 لجنة عامة في الداخل.