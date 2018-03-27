شاهد.. احتفالات وسعادة الناخبين في لجان العجوزة

شهدت منطقة العجوزة، واللجان التابعة لها، عدة احتفالات من قبل الناخبين، والذين أبدوا سعادتهم الشديدة بتنظيم الانتخابات، والتي يشرف على على تأمينها الجيش والشرطة.



وتعالت الأغاني الداعمة للجيش والشرطة، والتي بثت الحماس في قلوب الناخبين، وذلك خلال انتخابات الرئاسية لعام ٢٠١٨، وقد شارك في الانتخابات أعضاء من هيئة التربية والتعليم، "امل مبروك" مدير عام إدارة الدقى التعليمية، ومها سعد مدير ادارة العجوزة التعليمية، و"السيد عاشور" مدير إدارة الدقي التعليمية، "سعيد عبد السلام" مدير التربية والتعليم بالجيزة، و"بدوى علام" رئيس مجلس أمناء وآباء في محافظة الجيزة.



وتجرى الانتخابات الرئاسية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، حيث أنه اليوم الثاني من الانتخابات، حيث يتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.



ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا، موزعين على 13 ألفًا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و 367 لجنة عامة في الداخل.