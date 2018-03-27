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كلاكيت تاني مرة.. السيدات يتغلبن على الرجال في اليوم الثاني للتصويت بالمرج.. طفل يرتدي زي القوات المسلحة والأهالي يحرصون على التصوير مع الأبطال .. ورئيس اللجنة الفرعية: لا توجد مخالفات

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 09:01 م
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2018
رامي المهدي
  • إقبال شديد في صباح اليوم الثاني للتصويت بالمرج
  • الأهالي يحرصون على التصوير مع الجيش والشرطة
  • طفل يرتدي زي القوات المسلحة حبا في مصر

شهدت معظم مدارس المرج صباح اليوم، إقبالا شديدا من قبل السيدات الناخبات بمقار اللجان المختلفة حيث تواصل السيدات التغلب علي الرجال في اليوم الثاني للتصويت الانتخابي.

في بداية اليوم قامت الأجهزة الامنية المكلفة بتأمين مدرسة براعم المستقبل بفتح اللجان أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم الانتخابية حيث شهدت جميع المدارس انتظاما في فتح اللجان وذلك في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم .

كما حرصت السيدات علي التواجد بمقار اللجان بصحبة اطفالهم حيث تم رصد طفل وهو يرتدي الزي الرسمي للقوات المسلحة قائلا: تحيا مصر وبحب الجيش.

وأكدت والدة الطفل انها حرصت على ارتداء ابنها الزي الرسمي للقوات المسلحة لكي نرسل للعالم اجمع ان شعب مصر يقف بجوار الجيش وان الإرهاب لن يثنينا عن النزول للإدلاء بأصواتنا الانتخابية.

وأضافت ان شعب مصر يعي خطورة الموقف وسوف نقف وراء الجيش والشرطة بكل قوة.

وفي نفس السياق قال المستشار أحمد عبد القوي رئيس اللجنة الفرعية في المرج ان العملية الانتخابية تسير بشكل جيد منذ صباح اليوم، مؤكدا أنه يوجد 6 موظفين داخل مدرسة براعم حريصين على تيسير العملية الانتخابية.

وأكد "عبد القوي" ان اللجنة العليا للانتخابات سمحت لنا ان نصوت في العملية الانتخابية وذلك لأول مرة في التاريخ مشيرا الى ان اجراء التصويت يكون في نفس اللجنة المشرف عليها القاضي.

من جهته قال المستشار أحمد شديد، رئيس اللجنة الفرعية بمدرسة عمرو بن العاص بمنطقة المرج القديمه انه لم يرصد اي خطأ او مخالفة منذ بداية التصويت الانتخابي، مؤكدا ان نسبة التصويت في اللجنة جيدة والاقبال من السيدات اكثر من امس.

وأضاف ان اللجنة العليا سمحت لاول مرة ان نقوم نحن كمستشارين بالتصويت في الانتخابات، مؤكدا ان العاملين والمشرفين سوف يقومون بالتصويت داخل اللجنة.

وقام عدد من أفراد الأمن المكلفين بتأمين مدرسة محمد نجيب بمساعدة المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة وتسهيل مهام الاقتراع بواسطة الكرسي المتحرك.

وأكدت سيدة عجوز امام مقر مجمع المعاجين أنها حريصة علي الادلاء بصوتها الانتخابي من أجل بناء مصر، مؤكدة ان مصر سوف تشهد خيرا كثيرا علي يد ابطال القوات المسلحة والشرطة.

وكثفت القوات المسلحة من تواجدها بالاشتراك مع الاجهزة الامنية امام مدرسة محمد فريد الابتدائية ومجمع مدارس عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب والسيدة عائشة ومختلف المدارس حيث اعتلي عدد من افراد الامن أعلى مباني المدارس، تزامنا مع عملية الاقتراع بين المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

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