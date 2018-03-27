محافظ الدقهلية يتفقد المقار واللجان الانتخابية لليوم الثاني..صور





مضيفًا أن شعب الدقهلية يتميز بالوعي والإيجابية بمشاركته الفعالة في التصويت باللجان منذ اليوم الأول لها أمس.



جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لمحافظ الدقهلية لعدد من اللجان الانتخابية بمقراتها بمراكز المحافظة، شملت لجان ميت غمر والسنبلاوين وأجا، مشيرًا إلى أن ميت غمر شهد تفقد لجان مدرسة ميت غمر الاعدادية، مدرسة تفهنا الأشراف الابتدائية، المعهد الأزهري الإعدادي الثانوي باتميدة، ومركز أجا شهد تفقد مدرسة سماحة الإعدادية، واستهدفت الجولة الوقوف على تمام سير العملية الانتخابية بكل اللجان وتذليل العقبات الطارئة فورا بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والشرطة والقوات المسلحة.



وقال الشعراوي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن العملية الانتخابية بكل اللجان منذ أمس وحتى اليوم الثاني تسير بانتظام دون أية معوقات، مشيرًا إلى أنه تم توفير الوسائل للناخبين للتيسير عليهم الإدلاء بأصواتهم وفق إجراءات تم اتخاذها قبل بدء العملية الانتخابية بأسابيع بالتنسيق والتعاون مع الاجهزة التنفيذية والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.



وأوضح المحافظ، أنه تم تجهيز وإعداد 23 لجنة عامة على مستوى المحافظة، وتجهيز وإعداد 983 لجنة فرعية بالمدارس والمعاهد الأزهرية وتتواجد تلك اللجان في 792 مقرا ومركزا انتخابيا، مضيفاُ أن أصوات الناخبين تبلغ 4 ملايين و95 ألفا و720 صوتا انتخابيا مستوى المحافظة.



وأشار الشعراوي، إلي أنه تم تجهيز اللجان وتزويدها بكل الاحتياجات اللازمة للعملية الانتخابية، مضيفًا أنه كلف رؤساء المراكز والمدن للتنسيق المستمر مع قطاع الإسعاف والإطفاء للتصدي لأى طوارئ فورا من نقاط التمركزات الخاصة، موضحًا أنه تم تجهيز المقار بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ومراجعة أعمال الكهرباء والإنارة وتوفير مصادر بديلة وتوفير أماكن جلوس لكبار السن ومتحدى الإعاقة ومبردات مياه ومظلات بالمراكز الانتخابية لتوفير الراحة الكاملة للناخبين أثناء عمليات التصويت.



وأكد المحافظ، على أهمية المشاركة الإيجابية من المواطنين في الانتخابات وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضاري لمصر وتحقيق تجربة ديمقراطية حقيقية معبرة عن إرادة المصريين في اختيار رئيسهم واستكمال مسيرة البناء والنهوض للوطن.

أكد الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء، أن مصر تشهد عرسا تاريخيا لم تشهده من قبل لليوم الثاني على التوالي للانتخابات الرئاسية بلجان المحافظة.