ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

مدير أمن القليوبية يتفقد اللجان بالقرى: الشرطة في خدمة الناخبين

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 07:09 م
مدير أمن القليوبية
مدير أمن القليوبية يتفقد اللجان بالقرى
إبراهيم الهوارى
تفقد اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية اللجان الانتخابية في قرى تصاف وكفر تصفا وأسنيت رافقه خلالها اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي وعناصر من الشرطة النسائية للاطمئنان على سير العملية الانتخابية .

وقال خيرت خلال جولته "نعطي أولوية خاصة لأهالينا في القرى بالتوجه إليهم والاستماع إلى مشكلاتهم ومشاركتهم العرس الديمقراطي وتذليل أي عقبات تقف أمامهم" .

وأعطى تعليمات للواء محمد درويش مدير الإدارة العامة للمرور بتوفير وسائل نقل للقرى التي ليس بها مواصلات داخلية والعزب والنجوع التابعة لكفر شكر حتى يتم تسهيل الوصول إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية .

فيما ساعدت الشرطة النسائية السيدات للحصول على أرقامهن من الكشوف الانتخابية لتسهيل الإدلاء بأصواتهن ومساعدتهن في الوصول للجان .

ترشيحاتنا

وفد أجنبي يرقص على المزمار خلال تفقده اللجان الانتخابية بالمنوفية..صور وفيديو

عسكري إسرائيلي يكشف مهمة بعثة الموساد في صحراء السودان وعلاقتها بمصر

العاملون بالبترول والكهرباء والمالية يسجلون أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات.. صور

«البدري» يقسو على «أسطورة الأرجنتين» برباعية على أرض الإمارات.. فيديو

تعرف على تشكيل اليونان في مواجهة مصر

"الأعلى للإعلام" يقرر وقف برنامج "ملعب الشريف" وتوقيع غرامة على "ltc"

شاهد... «محارب» يحرز هدفا عالميا للأهلي في ودية الفجيرة

اللجنة المنظمة تقرر تأجيل إذاعة مباراة الأهلي والفجيرة

«معلول الأهلي» يقود تونس أمام كوستاريكا.. و«نقاز الزمالك» على دكة البدلاء

شاهد.. هدف رائع لمحمد صلاح وعمره 12 عاما أثناء مشاركته في إحدى الدورات

نائب رئيس نادى الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لـ "مرتضى منصور"

شاهد.. أول فيديو يكشف كيفية تسميم الجاسوس الروسي في بريطانيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إقبال كبير على مدارس دائرة «عابدين» قبل إغلاق باب التصويت.. صور

رئيس مجلس الدولة يدلى بصوته فى بنها..صور

أطفال إمبابه يلتقطون صورا تذكارية مع دوريات الشرطة .. فيديو وصور

أبو الغيط يدلى بصوته فى مصر الجديدة.. صور

مساعد وزير الداخلية يتفقد لجان «القومية» بالزمالك .. صور

فيديو

أيمن يونس: عصام الحضري حجز مقعده في القائمة المشاركة بالمونديال
اصنعي بنفسك.. إكسسوارات مكتب أنيقة وشيك.. فيديو
مكرم محمد أحمد: «الأعلى للإعلام» يتقدم باستقالته عقب الإنتخابات الرئاسية.. فيديو
مكرم محمد أحمد: الأسرة المصرية ضربت أروع الأمثلة في الوطنية بمشاركتها في الانتخابات.. فيديو
شاهد.. احتفالات وسعادة الناخبين في لجان العجوزة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟