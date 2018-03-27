مدير أمن القليوبية يتفقد اللجان بالقرى: الشرطة في خدمة الناخبين

تفقد اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية اللجان الانتخابية في قرى تصاف وكفر تصفا وأسنيت رافقه خلالها اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي وعناصر من الشرطة النسائية للاطمئنان على سير العملية الانتخابية .



وقال خيرت خلال جولته "نعطي أولوية خاصة لأهالينا في القرى بالتوجه إليهم والاستماع إلى مشكلاتهم ومشاركتهم العرس الديمقراطي وتذليل أي عقبات تقف أمامهم" .



وأعطى تعليمات للواء محمد درويش مدير الإدارة العامة للمرور بتوفير وسائل نقل للقرى التي ليس بها مواصلات داخلية والعزب والنجوع التابعة لكفر شكر حتى يتم تسهيل الوصول إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية .



فيما ساعدت الشرطة النسائية السيدات للحصول على أرقامهن من الكشوف الانتخابية لتسهيل الإدلاء بأصواتهن ومساعدتهن في الوصول للجان .

