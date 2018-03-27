مكرم محمد أحمد: الأسرة المصرية ضربت أروع الأمثلة في الوطنية بمشاركتها في الانتخابات.. فيديو

أكد الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المشهد الإنتخابي يعبر عن مشاركة جيدة من المصريين في تلك الإنتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن المرأة المصرية لا تزال سيدة الموقف في تلك الإنتخابات بجانب كبار السن، الذين ضربوا أروع الأمثلة الوطنية بتلك المشاركة الواسعة.



وأضاف " مكرم" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية «عزة مصطفى» في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن نسب التصويت الجيدة التي وصلت إليها الإنتخابات توضح أن المؤشرات تبين أن نسبة المشاركة تكون أكثر من 40 % في تلك الانتخابات، مضيفا، أن المصريين أثبتوا أن دوافعهم أكبر من دعم الرئيس السيسي ولكن دعم الدولة في مسيرتها وهزيمة الإرهاب وتحقيق التنمية.



وأشار إلى أن نسبة الحضور في اليوم الأول والثاني للإنتخابات تؤكد أنه قد خاب مسعى جماعة الإخوان ومسعى الصحافة الأجنبية، مشيرا إلى أنه لم يعد يهتم بالإعلام الغربي خاصة بعد 30 يونيو التي شارك فيها قرابة 40 مليون مصري تخليص الدولة من جماعة الإخوان.

