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برلمان

شباب يوزعون اعلام مصر على الناخبين بـ"عين شمس".. فيديو وصور

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 07:06 م
شباب يحتفلون أمام
شباب يحتفلون أمام اللجان الإنتخابية
عبدالله خالد
أقام المواطنون والناخبون بعين شمس، احتفالات أثناء مشاركتهم بالانتخابات الرئاسية، حيث قام عدد من الشباب بتوزيع أعلام مصر علي المواطنين والاحتفالات بالرقص والغناء أمام المقرات الانتخابية، حيث شارك في الاحتفال عدد من الشباب والسيدات والرجال والأطفال.

ويشار الي ان اللجان الانتخابية بعين شمس شهدت إقبالا ملحوظا من قبل الشباب بمختلف الاعمار والسيدات، وذلك في الساعات المتاخرة من اليوم الثاني من عملية التصويت، حيث شارك في الانتخابات عدد كبير من الشباب.

رصدت كاميرا"صدي البلد" بعض الشباب المشاركين في الانتخابات بمدرسة محمد عبده الإعدادية بمنطقة عين شمس.

أكد الشباب المشارك في الانتخابات الرئاسية ان مشاركتهم في الانتخابات تأتي في سبيل الحفاظ علي مصلحة الوطن واستمرار تنمية الوطن التي أداها الرئيس السيسي.

كانت اللجان الانتخابية قد فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين في التاسعة من صباح اليوم، في ثاني أيام الانتخابات.
شباب يوزعون اعلام مصر على الناخبين بـ"عين شمس".. فيديو وصور
شباب يوزعون اعلام مصر على الناخبين بـ"عين شمس".. فيديو وصور
شباب يوزعون اعلام مصر على الناخبين بـ"عين شمس".. فيديو وصور
شباب يوزعون اعلام مصر على الناخبين بـ"عين شمس".. فيديو وصور
شباب يوزعون اعلام مصر على الناخبين بـ"عين شمس".. فيديو وصور

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