كُتبنا.. بديل إلكتروني لإبداعات الشباب

يزخر الوطن العربي بالكثير من المواهب الشابة في المجال الأدبي، وانتشرت مؤخرًا الكتابات الشبابية في الرواية والقصة، والأعمال الساخرة ومقالات الرأي.



واستطاع عدد من المواهب شق طريقهم في عالم الكتابة، وأصبح لهم قراء ينتظرون أعمالم بشغف، لكن هناك عددا من الكتاب ينتظرون فرصة لتظهر أعمالهم للنور.



فالمشاكل التى تواجه الشباب الموهوبين فى مجال الكتابة كثيرة منها عدم قبول دور النشر لهم لأنهم مازالوا أسماء غير معروفة وأنهم لن يحققوا أرباحا كغيرهم المعروفين إلى جانب التكلفة المادية التى تزيد على 3000 جنيه فى بعض الدور الحديثة للنشر والتى تطلبها من المؤلف لنشر كتابه فقط دون تقديم اى خدمات أخرى بواقع 500 نسخة فقط.



وكثيرًا ما يشعر هؤلاء الشباب بخيبة أمل، ويقررون أن يسلكوا طريقًا آخر بعيدًا عن عالم اﻷدب والكتابة، مما يفقدنا الكثير من المواهب داخل صناعة النشر المصرية والعربية.



وفي وسط هذه التعقيدات والتعسفات، كان لابد من البحث عن حل بديل يساهم في نشر كتابات الشباب ودعمهم ويتماشى مع متطلبات العصر خاصة في ظل هذا التحول التكنولوجي.



فاتجهت أنظار شباب الكُتاب، إلى "كُتبنا" أول منصة إلكترونية للنشر الشخصي في مصر، تستهدف القارئ العربي، و تتيح للمؤلفين المصريين بل والعرب أن ينشروا أعمالهم إلكترونيًا ليقرأها أكبر عدد من مستخدمين الإنترنت ويحصلوا على أرباح بدون أى تكلفة تذكر.



ومن المميزات التي يوفرها "كتبنا" الى المؤلف منها أنه يحصل على 60% من عائدات كتابه وتحصل كتبنا على 40% الباقية بالإضافة إلى خدمات التسويق(أونلاين/أوفلاين)، خدمات PR (العلاقات العامة)، التدقيق اللغوي، تصميمات الجرافيكس، تصميم الأغلفة، التصوير الفوتوغرافي، تصوير الفيديو،عمل مقاطع صوتية ترويجية، وخدمات أخرى.



كما يُوفّر الموقع مجموعة كبيرة من الكتب المجانيّة، في مجالات مختلفة، يمكن قراءتها في أي وقت، دون أن يكون متصل بالإنترنت.



ويتيح الفرصة للقارئ لكي يتعرّفَ على الكتاب قبل أن يحصل عليه وهل يستحقّ القراءة؟ ثمّ يُقرّر إن كان سيحصل عليه ورقيًا أم لا؟



وانطلقت منصة كتبنا في 23 أبريل 2015 بالتزامن مع اليوم العالمي للكتاب، وجذبت منذ ظهورها جمهور كبير من القراء العرب في 68 دولة حول العالم ووصل عدد الاطلاع على الكتب التي تقدمها 35 ألف قراءة، وذلك في جميع المجالات من روايات ومجموعات قصصية ودواوين شعرية ومقالات، وقصص مصورة وكتب متخصص.



ومع تزايد عدد القراء وفرت منصة كتبنا خدمة "الطباعة حسب الطلب"، التي تُقدّم لأوّل مرّة في مصر والعالم العربي بالاعتماد على تكنولوجيا طباعة رقمية وتسمح للمؤلفين والمبدعين بنشر أعمالهم ورقيًا دون الحاجة للجوء لدور النشر التقليدية، وعن طريق هذه التكنولوجيا يطبع كتاب المؤلف عندما يطلبه القارئ عبر موقع "كتبنا" ويتم توصيله في أي مكان داخل مصر.



حصدت كتبنا العديد من الجوائز الإقليمية والدولية، وفازت بالمركز الأول كأفضل مشروع إبداعي في مسابقة MIT 2015 "أكبر مسابقة لريادة الأعمال في الشرق الأوسط"، وحصلت على المركز الثاني في مسابقة SeedStars العالمية للشركات الناشئة، وتم تكريم مؤسس الفكرة الكاتب والروائي "محمد جمال" في حفل كبير عقد في الكويت.