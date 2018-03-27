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فن

«أحن ست بالدنيا» أغنية لدعم المرأة المصرية

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 07:02 م
علاء المنياوي
يطلق المطرب محمد بركات، أغنية جديدة بعنوان "أحن ست بالدنيا" خلال أيام وذلك ضمن مجموعة من الأغاني التي تأتي في إطار دعم المرأة المصرية وتعبر عن مجموعة من المشاكل التي تعاني منها كالختان والزواج المبكر خاصة بالقرى.

وأكد بركات أن قضايا المرأة تشغله ويدعمها من خلال إصدار عدد من الأغاني التي تعبر عن مشاكلها، وذلك ضمن حملة كبيرة يطلقها والتضافر مع عدد من الجهات المعنية بشؤون المرأة، والتي تشمل عدد من القرى والمحافظات.

وأوضح "بركات"، أن تلك الحملة تشمل كذلك المرأة المعيلة والفتاة التي تتعرض لسلسلة من الاضطهادات بالقرى، كما تتضمن الفتاة الصعيدية لما تواجهه من تحديات وصعوبات، كما تهتم الحملة بتقديم الدعم للفتيات وعدد من الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية.

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