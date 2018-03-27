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أخبار العالم

عسكري إسرائيلي يكشف مهمة بعثة الموساد في صحراء السودان وعلاقتها بمصر

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 07:04 م
صدى البلد
عرفة البنداري
كشف عسكري إسرائيلي يدعى دافيد بن عزرائيل، إن بعثة من الموساد الإسرائيلي دخلت الصحراء السودانية فى نهاية سنوات الستينات من أجل إقامة جيش جنوبي يشغل الجيش الشمالي، ويمنعه عن التحالف مع مصر في حربها ضد إسرائيل.

وأوضح عزرائيل الذي تسلم اليوم، الثلاثاء، جائزة مولدوفان للأدب العسكري، من جامعة أريئيل الإسرائيلية، عن كتابه "في مهمة للموساد إلى جنوب السودان"، والذي يحكي فيه دور إسرائيل في قيام دولة جنوب السودان وعلاقة مصر بهذا الأمر أنه في نهاية الستينات تلقت إسرائيل طلبا من المتمردين في الشمال إمدادهم بالسلاح، وسافر هو ضمن وفد من الموساد إلى السودان، وهناك اضطروا للمشي مسافات كبيرة جدا على الأقدام، وذلك خوفا من الالتقاء مع قوات الجيش الجنوبي.

ولفت إلى أن إسرائيل وافقت على طلب المتمردين وأمدهم بالسلاح والدواء  من أجل تكوين جيش في الجنوب يقوم بمناوشة وشغل جيش السودان الشمالي حتى لا يتحالف مع مصر في حربها ضد إسرائيل.

وأوضح أن وفدا من المتمردين في الجنوب زار إسرائيل والتقى جولدا مائير، التي أوصت البعثة بضرورة عدم التعالي على السكان في الجنوب والتصرف معهم على قدر المساواة، لافتا إلى أن إسرائيل نجحت في مسعاها.

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