«رفع علم مصر» و«موسيقى تسلم الأيادى» شعار الناخبين بأسوان .. صور

رفع العشرات من الناخبين اليوم، علم مصر مرددين الأغانى الوطنية، ومنها أغنية "تسلم الأيادى" بعد الإدلاء بأصواتهم فى لجنة الإصلاح الزراعي بمدينة كوم أمبو.



كان الناخبون عقب الإدلاء بصوتهم، قاموا بالوقوف أمام اللجنة رافعين عشرات الأعلام، كما رقصوا على أغنية تسلم الأيادى، مرددين هتافات "تحيا مصر".



يبلغ إجمالى عدد الناخبين بمحافظة أسوان، 974 ألفا و972 ناخبا وناخبة، موزعين على 8 لجان عامة، و249 لجنة فرعية و228 مقر ومراكز انتخابية.



تجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.



ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.



ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الإقتراع.



وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.



ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.