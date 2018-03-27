حسن مصطفى يطمئن على ترتيبات الأهلي لاستضافة بطولة إفريقيا لليد

استقبل العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد في حضور د. مصطفى عبده رئيس اللجنة المجتمعية بالنادي وخالد العوضي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد.



وحرص الدكتور حسن مصطفى خلال الجلسة، على الاطمئنان على الترتيبات الخاصة باستعدادات الأهلي لاستضافة بطولة إفريقيا لكرة اليد أبطال الكئوس التي ينظمها النادي خلال الشهر المقبل، وأكد على ثقته الكبيرة في قدرة الأهلي على التصدي لتنظيم الأحداث الكبرى كعادته دائمًا.



ووجه المدير التنفيذي التحية للدكتور حسن مصطفى باعتباره أحد الرموز المشرفة للنادي الأهلي ومصر على المستوى الدولي.