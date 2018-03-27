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محافظات

معاك من أجل مصر بالغربية تعلن زيادة إقبال الناخبين بلجان الانتخابات.. صور

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 07:08 م
صدى البلد
محمد عبد الخالق
أعلنت لجان رصد حملة "كلنا معاك من أجل مصر " بمدينة المحلة بمحافظة الغربية مساء اليوم، الثلاثاء، ارتفاع نسبة أعداد المواطنين الوافدين فى طوابير أمام لجان التصويت بمقرات الإنتخابية رئاسية بنسبة تزيد عن 45% تزامنا مع انكسار موجة الحر فى نهاية اليوم الثاني للتصويت.

صرح بذلك الدكتور بهاء الجبلاوي رئيس لجان الرصد بنطاق حي أول المحلة، لافتا إلى أنه تم تشكيل فريق كامل من مندوبي الحملة لمباشرة سير عمليات التصويت بمختلف لجان الإنتخاب مشيرا إلي ارتفاع نسبه التصويت خلال 3 ساعات الأخيرة .

وأشار الجبلاوي إلى وجود تنسيق كامل مع غرفة العمليات المركزية للحملة لتذليل أى عقبات تواجه الناخبين فضلا عن توفير أكثر من 25 لاب توب وتابات لاستخراج أرقام الإنتخابية ومقرات لجان تصويت للمواطنين أولا بأول .

وفى ذات السياق أكد دعاء ماهر حشيش منسقة لجنة الفتيات والرصد بالحملة أن لجنة تحت قيادة وليد منصور أمين الحملة وأسامة حسني منسق الشئون القانونية كما تضم كل من من كل من الاء جمعه قاسم امين فتيات اول والدكتور علاء محمد الكوه غرفه عمليات اول وبوسي قاسم امين علاقات عامه اول .

وأشارت إلى أن الحملة رصدت ارتفاع نسبة تصويت بمعدل يزيد عن 45 % لإجمالي أصوات الناخبين على مدار فعاليات اليوم الثاني من أيام التصويت فى الإنتخابات الرئاسية .

كما يبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الإقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.

ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.
معاك من أجل مصر بالغربية تعلن زيادة إقبال الناخبين بلجان الانتخابات.. صور
معاك من أجل مصر بالغربية تعلن زيادة إقبال الناخبين بلجان الانتخابات.. صور
معاك من أجل مصر بالغربية تعلن زيادة إقبال الناخبين بلجان الانتخابات.. صور

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