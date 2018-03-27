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أخبار العالم

التحالف الدولي يدمر 4 أنفاق لـ"داعش" غربي الأنبار

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 07:06 م
التحالف الدولي
التحالف الدولي
أ ش أ
أفاد مصدر في قيادة عمليات الأنبار بالعراق، اليوم /الثلاثاء/ بأن طيران التحالف الدولي دمر أربعة أنفاق لتنظيم (داعش) الإرهابي جنوب الرطبة غربي المحافظة.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن المصدر - الذي لم تسمه - القول إن طيران التحالف الدولي وخلال مشاركته في العملية العسكرية غربي الأنبار، قصف أربعة أنفاق لتنظيم داعش في الصحراء جنوب مدينة الرطبة غرب الرمادي، موضحا أن القصف أسفر عن تدمير جميع تلك الانفاق.

كان مصدر عسكري في عمليات الأنبار كشف - في وقت سابق اليوم - عن انطلاق عملية عسكرية واسعة لتطهير الصحراء الغربية من محورين من بقايا وجيوب "داعش" غربي المحافظة.

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