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أخبار البلد

استمرار توافد الناخبين بلجان بولاق الدكرور بنهاية اليوم الثاني.. صور

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 07:15 م
صدى البلد
ياسمين سامى
تزايد توافد الناخبين باللجان الانتخابية بدائرة بولاق الدكرور من الرجال والسيدات بنهاية اليوم الثاني للانتخابات، وسط تكثيف أمني من قبل ضباط الشرطة والأمن.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءًا من أمس الاثنين 26 مارس وحتى غد الأربعاء 28 مارس، يتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبًا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاضٍ، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.

ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.
استمرار توافد الناخبين بلجان بولاق الدكرور بنهاية اليوم الثاني.. صور
استمرار توافد الناخبين بلجان بولاق الدكرور بنهاية اليوم الثاني.. صور
استمرار توافد الناخبين بلجان بولاق الدكرور بنهاية اليوم الثاني.. صور
استمرار توافد الناخبين بلجان بولاق الدكرور بنهاية اليوم الثاني.. صور

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