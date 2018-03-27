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محافظات

مسن بالمنوفية: «اللي ميقفش جنب بلده انهاردة يبقى خائن».. صور

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 07:08 م
صدى البلد
محمد امين
شهدت لجنة مدرسة برهيم بمركز منوف بمحافظة المنوفية إقبالا كبيرا مع اقتراب مواعيد غلق اللجان، وشهدت اللجنة اقبال الحاج عبدالله المنياوي الذي يبلغ من العمر 92عاما للإدلاء بصوته قائلا: اللي ميقفش جنب بلده انهارده يبقي خائن واحنا هنا بجيبوا حق ولادنا اللي علي الحدود .

وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم في ثاني أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018 . وكان اليوم الأول شهد إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.

كما فتحت اللجان أبوابها صباح اليوم، الثلاثاء، في ثاني أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018، وكان اليوم الأول قد شهد إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءًا من أمس الاثنين 26 مارس وحتى غد الأربعاء 28 مارس، ويتنافس بها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبًا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاضٍ، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.

ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب .
مسن بالمنوفية: «اللي ميقفش جنب بلده انهاردة يبقى خائن».. صور
مسن بالمنوفية: «اللي ميقفش جنب بلده انهاردة يبقى خائن».. صور
مسن بالمنوفية: «اللي ميقفش جنب بلده انهاردة يبقى خائن».. صور

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