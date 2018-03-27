حازم إمام: تغيير شامل في طريقة لعب المنتخب أمام اليونان.. فيديو

أكد حازم إمام نجم الزمالك السابق، أن هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر سيغير طريقة اللعب في مواجهة اليونان، وسنرى لقاء ممتع مثل ودية البرتغال.



وأضاف إمام خلال تصريحات الفضائية، أن تغيير الأدوار في منتخب مصر سيفيدهم عقب الوديات في المونديال، وتجربة وجوه جديدة في صفوف الفراعنة تظهر أهمية تواجد العناصر الأساسية والثبات على هيكل أساسي للفريق الذي سيشارك في المونديال .



وقال الثعلب الصغير، إن الجمهور لا يستطيع أن يرى المنتخب بدون صلاح، وهذا ما يفعله كوبر تحسبا لأي ظرف طارئ، وأيضا لا يوجد محلل رياضي أو أحد الجماهير يعلم من هو بديل عبد الله السعيد في منتخب مصر .