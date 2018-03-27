ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

حازم إمام: تغيير شامل في طريقة لعب المنتخب أمام اليونان.. فيديو

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 07:05 م
حازم إمام
حازم إمام
عمرو ابوبكر
أكد حازم إمام نجم الزمالك السابق، أن هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر سيغير طريقة اللعب في مواجهة اليونان، وسنرى لقاء ممتع مثل ودية البرتغال.

وأضاف إمام خلال تصريحات الفضائية، أن تغيير الأدوار في منتخب مصر سيفيدهم عقب الوديات في المونديال، وتجربة وجوه جديدة في صفوف الفراعنة تظهر أهمية تواجد العناصر الأساسية والثبات على هيكل أساسي للفريق الذي سيشارك في المونديال .

وقال الثعلب الصغير، إن الجمهور لا يستطيع أن يرى المنتخب بدون صلاح، وهذا ما يفعله كوبر تحسبا لأي ظرف طارئ، وأيضا لا يوجد محلل رياضي أو أحد الجماهير يعلم من هو بديل عبد الله السعيد في منتخب مصر .

ترشيحاتنا

شاهد .. 40 صورة ملخص كواليس منتخب مصر قبل مباراة اليونان

سبب غير متوقع لزيادة الوزن .. لن تصدقه

في عيد ميلادها.. تعرف على سبب وقوع كندة علوش في حب عمرو يوسف

الفلسطينيون ينصبون الخيام قرب الحدود استعدادا لمسيرة العودة الكبرى

شاهد.. «مصطفى وانتصار» عروسان يبدآن عش الزوجية من لجنة الانتخابات

فى ذكرى رحيله .. حقيقة خلافات أحمد زكي ومحمود عبد العزيز

أهالي طنطا يستقبلون وزير الدفاع بـ«الزغاريد» والهتافات المؤيدة للجيش.. فيديو

نائب رئيس نادى الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لـ "مرتضى منصور"

شاهد.. احتفالات وسعادة الناخبين في لجان العجوزة

شباب يوزعون اعلام مصر على الناخبين بـ"عين شمس".. فيديو وصور

عسكري إسرائيلي يكشف مهمة بعثة الموساد في صحراء السودان وعلاقتها بمصر

الشرطة النسائية تشارك في التأمين ومساعدة كبار السن بكفر الشيخ.. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إقبال كبير على مدارس دائرة «عابدين» قبل إغلاق باب التصويت.. صور

رئيس مجلس الدولة يدلى بصوته فى بنها..صور

أطفال إمبابه يلتقطون صورا تذكارية مع دوريات الشرطة .. فيديو وصور

أبو الغيط يدلى بصوته فى مصر الجديدة.. صور

مساعد وزير الداخلية يتفقد لجان «القومية» بالزمالك .. صور

فيديو

أيمن يونس: عصام الحضري حجز مقعده في القائمة المشاركة بالمونديال
اصنعي بنفسك.. إكسسوارات مكتب أنيقة وشيك.. فيديو
مكرم محمد أحمد: «الأعلى للإعلام» يتقدم باستقالته عقب الإنتخابات الرئاسية.. فيديو
مكرم محمد أحمد: الأسرة المصرية ضربت أروع الأمثلة في الوطنية بمشاركتها في الانتخابات.. فيديو
شاهد.. احتفالات وسعادة الناخبين في لجان العجوزة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟