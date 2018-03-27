جولة مفاجئة لرئيس هيئة السكة الحديد لأبراج الاشارات ..صور

قام ظهر اليوم المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد بجولة مفاجئة تفقد فيها برج فرز الوابورات المسئول عن دخول وخروج الاستوكات «القطارات» وتوزيعها على ورشة الصيانة الخاصة بها سواء القطارات الاسبانى أو الفرنساوى أو النوم .



وأكد سالم أنه حريص على التأكد من التزام العاملين، خاصة تفقد مواقع العمل فى كافة قطاعات الهيئة المختلفة للتأكد من التزام العاملين بتنفيذ إجراءات وتعليمات السلامة.

