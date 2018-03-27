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أخبار البلد

جولة مفاجئة لرئيس هيئة السكة الحديد لأبراج الاشارات ..صور

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 07:14 م
رئيس هيئة السكة الحديد
رئيس هيئة السكة الحديد يفاجئ ابراج الاشارات
سامي عبد الرحمن
قام ظهر اليوم المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد بجولة مفاجئة تفقد فيها برج فرز الوابورات المسئول عن دخول وخروج الاستوكات «القطارات» وتوزيعها على ورشة الصيانة الخاصة بها سواء القطارات الاسبانى أو الفرنساوى أو النوم .

وأكد سالم أنه حريص على التأكد من التزام العاملين، خاصة تفقد مواقع العمل فى كافة قطاعات الهيئة المختلفة للتأكد من التزام العاملين بتنفيذ إجراءات وتعليمات السلامة.
جولة مفاجئة لرئيس هيئة السكة الحديد لأبراج الاشارات ..صور
جولة مفاجئة لرئيس هيئة السكة الحديد لأبراج الاشارات ..صور

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