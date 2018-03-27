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أخبار العالم

رئيس أمريكى سابق يعلق على اللقاء المرتقب بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 07:08 م
صدى البلد
شادي عبدالله
قال الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، إنه يعتقد أن عقد محادثات أمريكية مع كوريا الشمالية، يمكن أن تؤدي إلى نزع السلاح النووي لبيونج يانج.

وكشف "كارتر" الحائز على جائزة نوبل للسلام، خلال حواره مع قناة "سي بي أس" الأمريكية أنه عرض مساعدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قبل دعوة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون لبحث ملف سلاح بيونج يانج النووي.

وأوضح كارتر:"إذا أراد الرئيس ترامب أن أساعده بأي شكل في هذه القضية، سأكون سعيدا بذلك"، وأعرب عن أمله أن ينجح ترامب خلال اللقاء المرتقب في نزع سلاح كوريا الشمالية.

وعلى صعيد العلاقات الروسية الأمريكية، ذكر كارتر أن مواقف ترامب تجاه روسيا تغير، بعد أن أظهر الرئيس الأمريكي، للمرة الأولى، استعداده للتصدي لسياسات روسيا، مضيفا إن ترامب قد يصعد من خطواته تجاه موسكو.

وذكرت القناة أن كارتر يستعد لنشر كتابه الثاني والثلاثين والذي يحمل عنوان "الإيمان: رحلة للجميع"، والذي قال عنه أنه يعتقد أنه سيكون الأخير، ووصفه بأنه "أصعب كتاب قام بتأليفه"

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