مدير ولايتا ديتشا: أحلم بمواجهة الأهلي في نهائي بطولة أفريقيا

أبدي أسافا أويسو، مدير فريق ولايتا ديتشا الإثيوبي للكرة الطائرة، رضاه التام عن تنظيم النادي الأهلي لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة «رجال» مشيرا إلى أن فريقه يستمتع بالتواجد في القاهرة، خاصة اللعب داخل النادي الأهلي الذي يملك شعبية كبيرة في أثيوبيا.



وأوضح أويسو أنه بشكل شخصي يشجع النادي الأهلي ويتابع كل مبارياته، خاصة في كرة القدم ويعتز جدا بزيارة النادي والتقاط الصور التذكارية داخل مقر الجزيرة.



وأشار إلى أن فريقه سيقدم كل ما لديه خلال البطولة؛ من أجل الظهور بصورة طيبة على الرغم من صعوبة المواجهات، فيما أكد أنه يحلم بأن يصل فريقه إلى النهائي ويواجه النادي الأهلي حامل لقب البطولة.



