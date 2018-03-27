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محافظات

الناخبون يستقبلون محافظ القليوبية بالأحضان وهتافات تحيا مصر.. صور

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 07:19 م
الناخبين يستقبلون
الناخبين يستقبلون محافظ القليوبية بالاحضان
إبراهيم الهوارى
تفقد اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، اللجان الانتخابية بمراكز مدينة بنها وطوخ، حيث بدأ الجولة بتفقد لجنة قرية ورورة ثم لجنة قرية نقباس ثم لجنة قرية كفر الشيخ إبراهيم ثم لجنة بمادة التابعين لمركز ومدينة بنها، ثم توجه لتفقد لجنة قرية السيفا بمركز طوخ، وذلك للإطمئنان على سير العملية الإنتخابية.

وأكد محافظ القليوبية، أن العملية الانتخابية تسير بشكل جيد ومطمئن وتزايد أعداد الناخبين أمام اللجان الانتخابية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، والإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس الجمهورية.

وصافح المحافظ الناخبين المتواجدين أمام اللجنة، وطالبهم بضرورة تشجيع الأهالى ممن لم يشارك حتى الآن بصوته في الإنتخابات، وحثه على أن يكون إيجابيًا والنزل ممارسة حقوقهم الدستورية والقانونية، وأن يشارك في اختيار من يراه الأمثل والأقدر على قيادة سفينة الوطن في المرحلة المقبلة والانطلاق بمصرنا الحبيبة للمكانة التي تليق بها وسط الأمم.

من جانبها، قامت فرقة رقص شعبي متطوعة بالرقص أمام اللجان الانتخابية بالقليوبية معبرين عن فرحتهم، كما إصطحب محافظ القليوبية بعض السيدات المسنات وذوي الإحتياجات الخاصة إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم، وذلك في لفتة إنسانية لتشجيع المواطنين على مساعدة المسئولين عن اللجنة في تنظيم الناخبين وتنظيم دخولهم وخروجهم.

كما وجه "عشماوي" الشباب الموجودين أمام اللجان بجميع المراكز والأحزاب السياسية وطلاب الجامعة بالمحافظة لمساعدة الناخبين من كبار السن، لتسهيل وصولهم إلى اللجان الخاصة بهم وتوزيع أعلام مصر على الناخبين المتواجدين أمام اللجان، وحثهم على الإدلاء والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية.
الناخبون يستقبلون محافظ القليوبية بالأحضان وهتافات تحيا مصر.. صور
الناخبون يستقبلون محافظ القليوبية بالأحضان وهتافات تحيا مصر.. صور
الناخبون يستقبلون محافظ القليوبية بالأحضان وهتافات تحيا مصر.. صور
الناخبون يستقبلون محافظ القليوبية بالأحضان وهتافات تحيا مصر.. صور
الناخبون يستقبلون محافظ القليوبية بالأحضان وهتافات تحيا مصر.. صور

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