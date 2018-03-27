أهلي بنغازي يفوز على جامعة زيمبابوي ببطولة إفريقيا للطائرة «رجال»

حقق فريق أهلي بنغازي لكرة الطائرة «رجال»، الفوز على نظيره فريق جامعة زيمبابوي في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات بطولة إفريقيا التي ينظمها النادي الأهلي.



وقدم الفريق الليبي عرضا قويا ونجح في إنهاء المباراة لصالحه بثلاثة أشواط دون مقابل، جاءت نتيجتها كالتالي: 25-18 ، 25-18 ،25-17.



ويُقام حفل الافتتاح في السادسة من مساء اليوم يعقبه أول مباراة للأهلي بالبطولة، حيث سيواجه نيمو ستارز الأوغندي.