ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

أرسين فينجر: صلاح الأفضل في أوروبا.. وسيكون مفاجأة المونديال

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 07:11 م
صلاح
صلاح
وصف الفرنسي آرسين فينجر، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، النجم المصري محمد صلاح، صانع ألعاب فريق ليفربول، بأنه واحد من أفضل اللاعبين في أوروبا خلال الوقت الحالي.

وتوقع فينجر، في تصريحات نشرتها صحيفة "مترو" الإنجليزية، أن محمد صلاح سيكون من مفاجآت كأس العالم 2018 التي تستضيفها روسيا يونيو المقبل.

وأوضح: "بالنسبة لى، هو واحد من أفضل اللاعبين في أوروبا خلال الوقت الحالى".

واختتم: "بإمكان صلاح تسجيل الأهداف ضد أى شخص، ولأن فى إنجلترا العديد من المدافعين الجيدين فإن هذا يعد إثباتا بأنه أفضل هداف في الدوري الإنجليزي، لقد سجل في دوريات إنجلترا وإيطاليا العديد من الأهداف، ومن الصعب مراقبته في المونديال".

ترشيحاتنا

شباب يوزعون اعلام مصر على الناخبين بـ"عين شمس".. فيديو وصور

منتخب مصر يرفض إنقاذ نجمه من مأزق امتحانات كلية التجارة

إقبال كبير على لجان شبرا مصر فى الفترة المسائية

شاهد.. احتفالات وسعادة الناخبين في لجان العجوزة

استبعاد «شناوى» الاهلى .. وفتحى وصلاح على دكة البدلاء فى لقاء مصر واليونان

سمية أبو العينين لأهالي الشهداء: "المشاركة في الانتخابات تؤكد رغبة الشعب في الثأر".. فيديو وصور

نائب رئيس نادى الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لـ "مرتضى منصور"

«صدى البلد» ينشر أسرار غرفة عمليات حملة موسى مصطفى موسى.. صور

وفد أجنبي يرقص على المزمار خلال تفقده اللجان الانتخابية بالمنوفية..صور وفيديو

فى ذكرى رحيله .. حقيقة خلافات أحمد زكي ومحمود عبد العزيز

حازم إمام: تغيير شامل في طريقة لعب المنتخب أمام اليونان.. فيديو

رئيس هيئة النيابة الادارية تدلي بصوتها فى الاسكندرية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إقبال كبير على مدارس دائرة «عابدين» قبل إغلاق باب التصويت.. صور

رئيس مجلس الدولة يدلى بصوته فى بنها..صور

أطفال إمبابه يلتقطون صورا تذكارية مع دوريات الشرطة .. فيديو وصور

أبو الغيط يدلى بصوته فى مصر الجديدة.. صور

مساعد وزير الداخلية يتفقد لجان «القومية» بالزمالك .. صور

فيديو

اصنعي بنفسك.. إكسسوارات مكتب أنيقة وشيك.. فيديو
مكرم محمد أحمد: «الأعلى للإعلام» يتقدم باستقالته عقب الإنتخابات الرئاسية.. فيديو
مكرم محمد أحمد: الأسرة المصرية ضربت أروع الأمثلة في الوطنية بمشاركتها في الانتخابات.. فيديو
شاهد.. احتفالات وسعادة الناخبين في لجان العجوزة
شباب يوزعون اعلام مصر على الناخبين بـ"عين شمس".. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟