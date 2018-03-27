أرسين فينجر: صلاح الأفضل في أوروبا.. وسيكون مفاجأة المونديال

وصف الفرنسي آرسين فينجر، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، النجم المصري محمد صلاح، صانع ألعاب فريق ليفربول، بأنه واحد من أفضل اللاعبين في أوروبا خلال الوقت الحالي.



وتوقع فينجر، في تصريحات نشرتها صحيفة "مترو" الإنجليزية، أن محمد صلاح سيكون من مفاجآت كأس العالم 2018 التي تستضيفها روسيا يونيو المقبل.



وأوضح: "بالنسبة لى، هو واحد من أفضل اللاعبين في أوروبا خلال الوقت الحالى".



واختتم: "بإمكان صلاح تسجيل الأهداف ضد أى شخص، ولأن فى إنجلترا العديد من المدافعين الجيدين فإن هذا يعد إثباتا بأنه أفضل هداف في الدوري الإنجليزي، لقد سجل في دوريات إنجلترا وإيطاليا العديد من الأهداف، ومن الصعب مراقبته في المونديال".