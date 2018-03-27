وائل غانم: منحت صوتى لـ «السيسي» من أجل الاستقرار

أدلى الدكتور وائل غانم أستاذ جراحات التجميل وإصلاح العيوب الخلقية بصوته في مدرسة جمال عبدالناصر التجريبية الإعدادية بمدينة نصر في الانتخابات الرئاسية.



وأكد خبير التجميل أنه يدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل تحقيق الاستقرار فكلنا خلف السيسي، وصوتنا أمانة لمواصلة الحرب على الإرهاب واستكمال تنفيذ المشروعات الوطنية الكبرى و برامج العدالة الاجتماعية التي ظهرت بوادرها منذ تولي الرئيس القيادة السياسية.



وشدد غانم على أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطنى وحق دستوري ومساندة ودعم للدولة المصرية في هذه الظروف الصعبة التى يمر بها، مشيرا إلى ضرورة التكاتف الشعبى ليكون الجميع وحدة واحدة فى مواجهة الجماعات الإرهابية وقوى الظلام وأعداء الوطن.



ودعا غانم الشباب بالوجود بقوة في العملية الانتخابية، فهم وقود الحاضر ومستقبل مصر ويمتلكون القدرة والقوة والطاقـة والحيوية التي تؤهلهم إلى أن يعطوا من أعمالهم وجهودهم وعزمهم وصبرهم ثمرات ناضجـة إذا ما ساروا على الطريق الصحيح المرسوم في اتجاه التنمية والتقدم.