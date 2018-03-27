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أخبار البلد

وفد من حقوق الإنسان يتفقد لجان قصر النيل وعابدين

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 07:19 م
صدى البلد
الديب أبوعلى
تفقد وفد من المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة الدكتورة منى ذو الفقار عضو المجلس، اللجان الانتخابية بقصر النيل وعابدين.

واطمأنت ذو الفقار من رؤساء اللجان الانتخابية بقصر النيل وعابدين على سير عملية التصويت التي انطلقت صباح اليوم فى ثانى أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2018 وأكدوا لها انتظام عملية التصويت وعدم رصد أي تجاوزات.

كما تفقد مفتش من وزارة الداخلية، محيط اللجان الانتخابية بقصر النيل وعابدين واطمأن على سير العملية الانتخابية بهما وتأمين اللجان والناخبين من قبل رجال الشرطة والجيش المتواجدين.

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