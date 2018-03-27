فوافى يشارك في مران المقاصة بعد عودته من مدغشقر

انضم باولن فوافي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاصة، إلى تدريبات الفريق الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة إنبي المقرر اقامتها الجمعة المقبلة والمؤجلة من الجولة الـ23 لمسابقة الدوري.



وكان فوافي عاد للقاهرة فجر اليوم بعد مشاركته مع منتخب مدغشقر في مباراتين وديتين أمام توجو وكوسوفا ضمن الأجندة الدولية للفيفا.



وحرص طلعت يوسف المدير الفني للمقاصة على تخفيف الحمل التدريبي عن فوافي خوفا من تعرضه للإجهاد من مشقة رحلة السفر.