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ثقافة

منتدى التراث الأول يحتفي بكتاب «على خطى المتنبي».. الأحد المقبل

الأربعاء 28/مارس/2018 - 04:15 ص
كتاب على خطى المتنبي
كتاب على خطى المتنبي
علاء المنياوي
ينظم معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة المنتدى التراثي الأول لعام 2018، الأحد المقبل في مقره بالدقي.

ويحتفل خلاله بكتاب (على خطى المتنبي.. من الفسطاط إلى الكوفة) الذي ألَّفه الدكتور عبد العزيز المانع وصدر عن كُرسِيِّه بجامعة الملك سعود العام الماضي (2017)، وذلك في مقر معهد البحوث والدراسات العربية بميدان الدقي بالقاهرة.

يرصد الكتاب (291 صفحة) طريق هروب أبي الطيب من الفسطاط إلى الكوفة، من يوم الأحد 19 ذي الحجة سنة 350هـ إلى يوم السبت 25 من ربيع الأول 351ه.
يذكر أن المؤلف كان قد حصد جائزةَ الملك فيصل في عام (2009م) عن فرع اللغة العربية والأدب.

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