الناقد محمد السيد إسماعيل ضيف ملتقى رؤى للإبداع.. الجمعة المقبل

يستضيف ملتقى رؤى للإبداع والنقد في السابعة من مساء الجمعة المقبل، الناقد والشاعر محمد السيد إسماعيل لمناقشة ومقاربة أعماله الشعرية.





وأكد الدكتور عادل ضرغام أستاذ النقد الأدبي الحديث بدار علوم الفيوم أن الناقدين أبواليزيد الشرقاوي ومحمد عبدالباسط عيد والشاعرين عاطف عبدالعزيز وأسامة الحداد، يقدمان المداخلات الأساسية ويدير اللقاء د.محمد عليوة.



