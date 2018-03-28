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ثقافة

الناقد محمد السيد إسماعيل ضيف ملتقى رؤى للإبداع.. الجمعة المقبل

الأربعاء 28/مارس/2018 - 01:09 ص
الناقد محمد السيد
الناقد محمد السيد إسماعيل
يستضيف ملتقى رؤى للإبداع والنقد في السابعة من مساء الجمعة المقبل، الناقد والشاعر محمد السيد إسماعيل لمناقشة ومقاربة أعماله الشعرية.

وأكد الدكتور عادل ضرغام أستاذ النقد الأدبي الحديث بدار علوم الفيوم أن الناقدين أبواليزيد الشرقاوي ومحمد عبدالباسط عيد والشاعرين عاطف عبدالعزيز وأسامة الحداد، يقدمان المداخلات الأساسية ويدير اللقاء د.محمد عليوة.

ويحضر اللقاء عدد كبير من أساتذة الجامعات والباحثين منهم عايدي علي جمعة وهشام زغلول ومصطفى القزاز وهشام حتيتة وصلاح سلامة وعلاء نجدي علاء الجابري والشاعر محمد بدران ومحمود عبدالباري ومحمود النادي وأشرف فوزي والأستاذة الدكتورة فايزة سعد.

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