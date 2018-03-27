إقبال متوسط على اللجان الانتخابية بمدينة نصر قبيل انتهاء اليوم الثاني

شهدت اللجان الانتخابية بمدينة نصر إقبالا متوسطا خلال الساعات الاخيرة في ثانى أيام ماراثون الانتخابات الرئاسية.



وأكد عدد من رؤساء اللجان الفرعية أن معدل الاقبال جيد حتى الان ، وسجلت بعض اللجان ما يزيد على 1200 ناخب.



وفتحت اللجان الانتخابية بمدينة نصر ، أبوابها لاستقبال الناخبين في التاسعة من صباح اليوم ، في ثانى ايام الماراثون الانتخابي، ومن المقرر ان تنهي عملها في التاسعة مساء يتخلل تلك الفترة ساعة راحة من الساعة 3 حتى 4 عصرا.



يذكر أن عناصر القوات المسلحة والشرطة تسلمت أمس الأحد مقرات اللجان الانتخابية استعدادا لتأمين الانتخابات الرئاسية 2018.



وانتشرت عناصر القوات المسلحة مدعومة بعناصر من القوات الخاصة والشرطة العسكرية، وذلك بالتعاون مع عناصر وزارة الداخلية وتنظيم الكمائن ونقاط التفتيش ودفع الدوريات المتحركة لتأمين محيط اللجان.



واتخذت عناصر الدعم من قوات الصاعقة والمظلات ووحدات التدخل السريع أوضاعها للعمل كاحتياطيات لدعم عناصر التأمين ومنع أى محاولة من شأنها التأثير على العملية الانتخابية.



يذكر أن التصويت بدأ فى تمام التاسعة من صباح أمس، ولمدة 3 أيام حيث يتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى.



من جانبه قال المستشار أحمد جلال، المحدث باسم غرفة عمليات النيابة الإدارية، إن الهيئة الوطنية للانتخابات وفرت كل الوسائل اللازمة لضمان أداء القضاة لعملهم، لافتًا إلى أن هناك أكثر من 18 ألف قاضٍ من الهيئات المختلفة يشرفون على الانتخابات.

