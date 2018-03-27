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أخبار البلد

البابا تواضروس ناعيا لويس جريس: كان صحفيا مميزا

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 08:49 م
تواضروس
تواضروس
مايكل حنا
نعي البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الكاتب الكبير الدكتور لويس جريس والذي أثرى الثقافة العربية بالأدب الرفيع، وكان بمثابة نافذة إبداع قوية في كل ما كتب وفي كل ما قال وتكلم.

وقال البابا إنه كان صحفيا متميزا بقلمه وإدارته في كل المناصب التي تولاها وادارها بامانة واخلاص للوطن وللادب وللثقافة وللتنوير.

وأضاف أنه كان نموذجا فريدا مع زوجته الراحلة الفنانة القديرة سناء جميل والتي رحلت منذ حوالي١٥ سنة ولكنه ظل يرثيها ويتذكرها بأعمق معاني الوفاء وكأنها لم تغادر الحياة الفانية.

وتابع: نتذكر هذا الكاتب الموهوب وكيف حمل صليب المرض وقتا طويلا واعطاه الله عمرا مباركا وها هو يرحل تاركا لنا إرثا أدبيا وثقافيا غنيا للأجيال القادمة، ونودعه علي رجاء القيامة ونطلب تعزيات السماء للاسرة المباركة وكل احبائه وتلاميذه والذين نهلوا من علمه وأدبه.

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